الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 17 مايو في مصر .. أكبر حصيلة إصابات

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأحد عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية في مصر، حيث تم تسجيل المزيد من أعداد المصابين الجدد كما تعافت العديد من الحالات من المرض أيضاً.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد قد ارتفع بعد وصوله إلى 12229 حالة، بعدما تم رصد اليوم الأحد 510 إصابة جديدة في كافة أنحاء الجمهورية.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن جميع المصابين يلقون أفضل رعاية طبية ممكنة من جانب الأطباء والممرضين في مختلف مستشفيات العزل على نفقة الدولة، وذلك بناءً على توصية منظمة الصحة العالمية منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك المرض.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن اليوم الأحد قد شهد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة في مصر، وبالتالي ارتفع عدد الوفيات من خلال وصوله إلى 630 حالة وفاة مع الوضع في الاعتبار أن النسبة الأكبر من الوفيات تعود إلى كبار السن.

وأضاف أيضاً أن إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد وصل إلى 3742 حالة، ومن ضمنها 3172 حالة تعافت بشكل كامل من الوباء وغادرت مستشفيات العزل عائدة إلى بيوتها من جديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن أي مواطن يشعر بأعراض فيروس كورونا يتوجب عليه مباشرة التوجه لأقرب مستشفى حميات لإجراء التحاليل اللازمة، أو التواصل مع القنوات الرسمية التابعة لوزارة الصحة والسكان لمعرفة كافة التعليمات اللازم إتباعها مع ضرورة عزل نفسه في المنزل لمنع انتقال العدوى إلى كل شخص يتواجد من حوله.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر اليوم الأحد 17 مايو 2020:

عدد المصابين الجدد / 510 حالة

إجمالي عدد المصابين / 12229

عدد الوفيات الجدد / 18

إجمالي عدد الوفيات / 630

إجمالي عدد المتعافين 3172 حالة من أصل حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

إقرأ أيضاً: الكويت تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 112 حالة