بدءا من 15 يونيو.. الحكومة تقرر عودة الأنشطة الرياضية تدريجيا

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،إن الأنشطة الرياضية سوف تعود بشكل تدريجي اعتبارا من منتصف يونيو المقبل، على أن تحدد إجراءات من أجل فتح النوادي ومراكز الشباب.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، مناقشة الحكومة إعادة فتح دور العبادة في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، بعد مرور أسابيع من الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقال مدبولي، إن الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية ستعمل على بحث كافة الاجراءات الواجب العمل بها عند إعادة فتح دور العبادة، موضحًا أن هذا القرار سيأخذ وقتا بسبب التجمعات الكبيرة التي تشهدها الصلوات، وكذلك مناقشة التاريخ المحدد لإعادة فتحها لإقامة بعض الشعائر وآليات ذلك، والإجراءات التي يجب اتباعها في دور العبادة.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي، إضافة إلى وقف حركة الأتوبيسات الجماعة للتنقل بين المحافظات بدءا من أول أيام عيد الفطر الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو المتزامنة مع إجازة عيد الفطر المبارك.

بالإضافة إلى غلق جميع المحلات التجارية والحدائق والمتنزهات والمطاعم اعتبارا من أول يوم في عيد الفطر، الذي يوافق الأحد المقبل، وحتى الجمعة 29 مايو، سيتم غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والحدائق والمتنزهات.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن حركة المواطنين سوف تحظر اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.

وأشار إلى أن عيد الفطر يعتبر فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا “كوفيد -19″، وموضحًا أن تقليل انتشار فيروس كورونا هو الهدف وراء تلك الإجراءات المتخذة خلال عيد الفطر.