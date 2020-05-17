جميع قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن إجراءات التعايش مع كورونا الفترة القادمة

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كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بصفة رسمية خلال مؤتمر صحفي عن كافة الإجراءات المقررة العمل بها خلال المرحلة القادمة، وذلك تحديداً من بعد نهاية شهر رمضان الكريم إلى غاية شهر يونيو بهدف تعايش المواطنين في الشارع المصري مع فيروس كورونا المستجد.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم بعد نهاية اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، علماً بأن جميع القرارات سوف يتم تطبيقها والعمل بها بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 24 مايو 2020.

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وشدد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي على أن العقوبات سوف تكون صارمة للغاية على أي مواطن يخالف أي من هذه القرارات خلال المرحلة القادمة، مطالباً في الوقت ذاته جميع المواطنين بضرورة الالتزام الكامل حتى تمر الدولة المصرية من هذه الأزمة العالمية على خير في نهاية المطاف.

وإليكم الآن جميع القرارات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد 17 مايو 2020:

تغيير موعد بداية حركة حظر التجوال على المواطنين انطلاقاً من يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو 2020 إلى غاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2020، حيث تبدأ فترة حظر التجوال من الساعة الخامسة مساءً إلى غاية السادسة صباحاً بصفة يومية.

تعليق حركة وسائل المواصلات والنقل الجماعية انطلاقاً من يوم الأحد 24 مايو إلى غاية يوم الجمعة 29 مايو.

إغلاق جميع المولات والمطاعم والمحال التجارية إضافة إلى الشواطئ والمنتزهات انطلاقاً من يوم الأحد 24 مايو إلى غاية يوم الجمعة 29 مايو.

عودة جميع الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي انطلاقاً من منتصف شهر يونيو المقبل بشرط تطبيق ضوابط معينة.

احتمالية عودة إقامة الشعائر الدينية والصلوات من جديد انطلاقاً من منتصف شهر يونيو المقبل ولا يزال الملف قيد الدراسة.

يجب على جميع المواطنين ارتداء الكمامات الطبية في مختلف وسائل النقل والمواصلات الجماعية انطلاقاً من يوم 1 يونيو القادم، مع فرض عقوبات صارمة على أي مواطن لا يرتدي الكمامة الطبية.

دعم جميع المصانع المصرية من أجل إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش لسهولة استخدامها.

تغيير مواعيد حركة حظر التجوال على المواطنين انطلاقاً من يوم السبت 30 مايو 2020، حيث تبدأ فترة الحظر من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة السادسة صباحاً بصفة يومية.

إقامة امتحانات مرحلة الثانوية العامة انطلاقاً من يوم 21 يونيو 2020.

إقامة امتحانات الفرق النهائية لمختلف الجامعات انطلاقاً من يوم 1 يوليو 2020.

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