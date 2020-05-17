رئيس البرلمان يشدد على أهمية حل أزمة تكليف الأطباء الجدد سريعاً

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حرص الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري على المطالبة بضرورة حل أزمة تكليف الأطباء الجدد دفعة مارس 2020، وخاصة بعدما اشتعلت الأزمة بشكل واضح على مدار الأيام الماضية في ظل استنجاد نقابة الأطباء بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقام الدكتور علي عبد العال بتكليف كلاً من النائب محمد خليل العماري رئيس لجنة الصحة التابعة لمجلس النواب، إضافة إلى المستشار علاء فؤاد وزير شؤون البرلمان من أجل إجراء حوار مشترك مع كلاً من نقابة الأطباء إضافة إلى وزارة الصحة والسكان لمحاولة التوصل إلى حل بشأن أزمة تكليف الأطباء الجدد.

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وأكد الدكتور علي عبد العال أنه لابد من التوصل في نهاية المطاف إلى حل يرضي جميع الأطراف بدون تفضيل أي أحد على حساب آخر، وخاصة وأن الفترة الحالية تعتبر من الفترات التي تسعى فيها كل دول العالم لخطف الكوادر الطبية وتعيينها من أجل مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الذي جعل كل الدول في حاجة ماسة لخدمات القطاع الطبي.

وأشار أيضاً إلى أن الأطباء الجدد دفعة مارس 2020 قد صرفت عليهم الدولة المصرية الأموال الطائلة من أجل تعليمهم إضافة إلى جعلهم مؤهلين لعلاج المرضى في مختلف المستشفيات، لذا لابد من الاستماع إليهم في نهاية المطاف والتوصل إلى حل مشترك يرضي الجميع.

يُذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد استحدثت نظام تكليف جديد للأطباء بعكس النظام المعتمد طيلة السنوات الماضية، واعترضت نقابة الأطباء بشدة من جانبها على النظام الجديد في ظل العديد من العيوب والشوائب المتواجدة به، وخاصة بعدما تم تجربة ذلك النظام الجديد على 800 طبيب في الفترة السابقة.

وأرسلت نقابة الأطباء خطاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء في الأيام الماضية من أجل المطالبة بضرورة عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وذلك سواء في مقر الوزارة أو حتى عبر تقنية الفيديو في أقرب وقت ممكن حتى يتم حل هذه الأزمة.

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