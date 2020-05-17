نصائح هامة من الأرصاد الجوية للتعامل مع الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع الحالي

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حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على توجيه العديد من النصائح الهامة إلى كافة مواطني الشارع المصري اليوم السبت، وذلك بخصوص كيفية التعامل مع الموجة الحارة الحالية المتوقع استمرارها إلى غاية نهاية الأسبوع الحالي بسبب منخفض السودان الموسمي.

وأكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن حالة الطقس في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية لن تكون طبيعية بأي حال من الأحوال إلى غاية يوم الخميس القادم.

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وأشار أيضاً إلى أن المواطن المصري يجب عليه الحذر بدرجة كبيرة من ارتفاع درجات الحرارة طيلة فترة النهار خلال الأسبوع الحالي، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة نهاراً إلى 44 درجة مئوية وربما قد تصل أيضاً إلى 45 درجة مئوية.

وشدد الدكتور محمود شاهين في حديثه على أن المواطنين جميعاً يجب عليهم إتباع العديد من النصائح الهامة لحين نهاية فترة هذه الموجة الحارة، حيث تتمثل هذه النصائح على النحو التالي:

يجب على المواطن تناول العصائر والمشروبات المختلفة بكميات كبيرة وخاصة المياه على وجه التحديد على مدار اليوم بأكمله.

لابد عدم التعرض تماماً لأشعة الشمس لفترة طويلة أثناء النهار.

من الأفضل ارتداء واقي على الرأس من أجل تجنب أشعة الشمس الحارقة طيلة فترة النهار.

يجب تأخير وجبة السحور قدر المستطاع وخاصة بالنسبة للموظفين الذين يعملون في فترة النهار.

لابد من شرب كميات كبيرة من المياه في الفترة التي تتواجد بين الإفطار وبين السحور.

الابتعاد تماماً عن التواجد في الأماكن الضيقة والتي لا يوجد فيها تهوية مناسبة.

يجب ارتداء الملابس الخفيفة القطنية طيلة فترة النهار على وجه التحديد، نظراً لعدم قدرة الجسم تحمل أي نوع آخر من الملابس في هذه الأجواء الحارة.

يُذكر أن هذه الموجة الحارة سوف تكون نهايتها في يوم الخميس القادم، على أن تعود الأجواء من جديد لكي تستقر انطلاقاً من يوم الجمعة الموافق 23 مايو 2020 أي قبل موعد عيد الفطر المبارك بيومين.

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