تعرف على قيمة الرسوم اللازمة لترخيص مواقع التواصل الاجتماعي

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حرص مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على توضيح كافة الرسوم اللازمة التي سوف يفرضها المجلس في المرحلة القادمة، من أجل ترخيص العمل بمواقع التواصل الاجتماعي سواء بالنسبة إلى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المصرية أو حتى الأجنبية.

وأكد المصدر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد انتهى من إعداد لائحة التراخيص التي يتم توضيح فيها قيمة الرسوم لكل مؤسسة إعلامية، على أن يتم الإعلان بصفة رسمية عن هذه اللائحة في الأيام القليلة القادمة.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع وسائل الإعلام التي تمتلك ترخيصاً أجنبياً تستطيع مزاولة عملها بصفة طبيعية من داخل مصر من خلال المناطق الإعلامية المعتمدة، أما وسائل الإعلام التي تزاول نشاطها خارج المناطق الإعلامية المعتمدة يمكن للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يمنحها حق المزاولة، ولكن بشرط أن يكون لهذه الوسائل الإعلامية استوديوهات بداخل مقر الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

وشدد المصدر على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحق له منح الوسيلة الإعلامية ترخيص يساعدها على تقديم أكثر من خدمة، إلا أن ذلك لن يتم في حالة عدم التزام هذه الوسيلة الإعلامية بدفع جميع الرسوم المفروضة عليها.

وأضاف أيضاً أن مدة الترخيص سوف تكون 5 سنوات على أن يتم السماح بتجديدها دون مشاكل وفقاً لبعض الشروط التي حددها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما يستطيع المجلس أيضاً المطالبة بأي بيانات أو مستندات إضافية سواء من أجل منح الترخيص أو حتى تجديده.

وإليكم الآن قيمة الرسوم التي سوف يفرضها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من أجل ترخيص مواقع التواصل الاجتماعي:

مبلغ مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية بالنسبة إلى وسائل الإعلام العامة أو الاخبارية.

مبلغ 500 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية بالنسبة إلى وسائل الإعلام المتخصصة.

مبلغ 100 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام.

مبلغ 3 مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية التي تقوم بالترويج لشخص ما.

مبلغ 3 مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية التي تقدم المحتويات المرئية أو المسموعة أو النصية التي تتضمن خدمات المشاهدة حسب الطلب مقابل اشتراك نقدي أو مقابل مشاهدة إعلانات.

مبلغ 3 مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية التي تقوم بالترويج إلى السلع والخدمات والمنتجات.

مبلغ 100 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية بالنسبة إلى جميع المواقع الإلكترونية الأخرى.

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