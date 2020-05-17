عزل 4 قرى جديدة في المنوفية بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا

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لا تزال العديد من القرى داخل المنوفية على وجه التحديد تعاني من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مدار الأيام الماضية بشكل واضح للغاية، مما أجبر الجهات المعنية على فرض الحجر الصحي المنزلي على معظم القرى التي ظهرت فيها حالات مصابة بالمرض.

وأعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بصفة رسمية اليوم الأحد عن عزل 4 قرى جديدة وفرض الحجر الصحي المنزلي على جميع الأهالي المقيمين فيها، بسبب ظهور فيها حالات كثيرة مصابة بالفيروس المستجد.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه القرى المعزولة تشمل كلاً من: قرية جريس مركز أشمون / قرية أبورقبة / قرية طوخ طنبشا مركز بركة السبع / قرية طنبشا، على أن تستمر مدة العزل أو الحجر الصحي على هذه القرى لمدة أسبوعين كاملين لمحاولة الحد من تفشي العدوى بشكل أكبر.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون أيضاً أن قرار عزل هذه القرى الأربعة يشمل أيضاً إغلاق جميع المحال التجارية إضافة إلى الورش المختلفة، على أن يتم استثناء الصيدليات إضافة إلى محال بيع مختلف السلع الغذائية من ذلك القرار.

وشدد أيضاً على أنه سوف يتم فرض حظر التجوال بشكل كامل على مدار اليوم على المواطنين، على أن يتم السماح بالتواجد في شوارع هذه القرى للضرورة القصوى في حالة رغبة أي مواطن في شراء سلع أساسية لمنزله في فترة النهار.

وأوضح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون أن جميع العاملين في القطاع الحكومي سواء القطاع العام أو حتى القطاع الخاص من داخل هذه القرى سوف يتم منحهم عطلة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين أي حتى موعد نهاية فترة العزل المقررة على القرى الأربعة على حد سواء.

يُذكر أن هذه القرى الأربعة لا تعتبر الأولى التي ينتشر فيها الوباء بنسبة عالية على مدار الأسابيع القليلة الماضية، علماً بأن فرق مكافحة العدوى التابعة لمديرية الصحة تعمل جاهدة بصورة يومية من أجل تعقيم وتطهير جميع الأماكن التي يظهر فيها المرض في محافظة المنوفية.

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