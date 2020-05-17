الحكومة تعلن طرح كمامة قماش صالحة للإستخدام لمدة شهر

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أعلن المٌتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إن الحكومة قررت تأجيل توقيع العقوبات عدم ارتداء الكمامة، إلى ما بعد توفيرها بأسعار في متناول المواطن.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المٌذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن شركات ملابس حصلت بالفعل على تصاريح إنتاج الكمامات القماش التي تستخدم الواحدة منها على مدار شهر كامل، وستكون بسعر حوالي 5 جنيهات.

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وأكد “سعد” إلى أن الكمامة القماش التي ستصنع بالمصانع وفق وصفات طبية أقرتها وزارة الصحة، متابعًا: “سمك طبقة هذه الكمامة تجلها أكثر اعتمادية من الكمامة الورق الموجودة حاليًا”.

وأكد سعد أن ارتداء الكمامة سيكون إجباريًا في المصالح الحكومية والمواصلات والمترو، ولن تفرض عقوبة عدم ارتدائها على المواطنين في الشوارع.

وذكر سعد أن فترة ما بعد عيد الفطر هي الأهم، لأنها فترة التعايش مع فيروس كورونا، متابعًا: “مش هنسمح لكورونا إنه يعطل حياتنا، فالفيروس موجود ولن ينتهي حتى ظهور علاج له”.

يذكر أن الحكومة أعلنت اليوم القرارات الجديدة بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا في عيد الفطر وما بعده.