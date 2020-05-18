5 أيام إجازة عيد الفطر في الحكومة.. والقطاع الخاص يطبق هذه الإجراءات

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أعلنت الحكومة على لسان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي، سوف تكون 5 أيام وليس 3، حسب ما قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح “سعد”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة الآن”، المذاع على فضائية “الحدث”، اليوم الأحد، أن الإجازة ستبدأ من يوم الأحد أول أيام العيد فلكيًا، وتنتهي يوم الخميس، أي الإجازاة بالنسبة للحكومة والقطاع العام ستكون من يوم الجمعة حتى الجمعة التي تليها.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “القاهرة الآن”، على فضائية الحدث، أن إجازة عيد الفطر المبارك، تبدأ من أول أيام العيد فلكيا، وتنتهي الخميس الذي يليه.

وتابع المستشار نادر سعد، أن الإجازة للحكومة والقطاع العام، تبدأ من الجمعة للجمعة التي تليها.

وعن تطبيق إجازة عيد الفطر المبارك، على القطاع الخاص، لفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الشركات الخاصة والقطاع الخاص، له نظام خاص في العمل، ويمكنها تعويض العاملين بها، عن طريق إعطائهم إجازات أخرى، أو تعويضات مادية.

ولفت سعد إلى أنّ قرار الإغلاق الذي اتخذته الحكومة، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، لن يكون لها تأثير على النشاط الصناعي والاقتصادي، مؤكدا أن المصانع تعمل بكامل طاقتها كما هي.

واستطرد متحدث الوزراء، موضحا أن الثقافة المصرية تتجه للتجمع في الأعياد والمناسبات، لكن وجود فيروس كورونا المستجد يتطلب تعاملا خاصا، مؤكدا: “التكدس في العيد هيحصل هيحصل”.