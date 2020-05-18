القصة الكاملة لتسمم 117 شخصا بوجبات إفطار في سوهاج

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أعلن وكيل وزارة الصحة في سوهاج الدكتور هاني جميعة، تفاصيل تسمم نحو 103 أشخاص بسبب تناولهم وحبات غذائية فاسدة، كاشفا عن أن وزارة الصحة توصلت إلى مصدر الوجبات خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقال إنه جرى التوصل إلى عن هوية الأشخاص الذين وزعوا وجبات جاهزة على أهالي قرية العيساوية شرق بمركز أخميم، مشيرا إلى أن مديرية الصحة تلقت بلاغا بتسمم عدة مواطنين من قرية العيساوية شرق.

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وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدفع بنحو 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفى، حيث جرى تحويل 40 مصابا لمستشفى سوهاج العام من أجل تلقي العلاج، موضحا أنه وجه بفتح الوحدة الصحية بالقرية بعد تزايد عدد الحالات المصابة بالتسمم.

وأشار إلى أن المديرية وفرت نحو ستة أطباء، إضافة إلى عدد من الصيادلة والممرضين والمسعفين؛ ليكونوا على استعداد بالوحدة الصحية، وهم من مستشفى أخميم المركزي، منوها بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل للمصابين.

وشدد على أنه جرى التعامل مع عددٍ كبير من المصابين بالتسمم داخل الوحدة الصحية، والتي وصلت إلى نحو 63 حالة، وتابع بأنه تابع الأوضاع في الوحدة الصحية بنفسه.

وأكيد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الحالة الصحية للمواطنين المصابين بالتسمم وصلت إلى المستشفى وظهرت عليها أعراض قيء وآلام في البطن، مع وجود ارتفاع في درجة حرارة الجسم، مشيرا إلى أنه جرى التعامل مع جميع الحالات وتركيب المحاليل ومنحهم الأدوية اللازمة.

ونوه بأنه في أثناء وجوده داخل الوحدة الصحية في قرية العيساوية، من أجل متابعة حالة المصابين، تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود مدير أمن المحافظة؛ المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، ومعرفة ملابسات الحادث ومتابعة الحالة الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أنه تلقى بلاغا جديدا بتسمم نحو 14 شخصًا من مركز جزيرة شندويل شمالي المحافظة، ونقلت الحالات المصابة إلى مستشفى سوهاج العام، كما فتحت الوحدة الصحية في جزيرة شندويل، موضحا أن المستشفى أخذ عينات من الوجبات التي تناولها جميع المصابين، مشيرا إلى أن الشخص الذي وزع وجبات الطعام على القريتين شخص واحد، وأن الوزارة توصلت إلى هويته.

وتبين أنه وزع نحو 500 وجبة، وجرى التعرف على هوية من وزع الوجبات على المواطنين، مشيرا إلى أن المكان الذي جرى تجهيز الوجبات داخله سيجرى استهدافه وفحصه لمعرفة أسباب تسمم المواطنين.