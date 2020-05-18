وفاة صراف تذاكر بمترو كوبري القبة بفيروس كورونا

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متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، أكدت مصادر داخل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وفاة صراف تذاكر بمحطة مترو كوبري القبة بالخط الإول للمترو، نتيجة تدهور حالته الصحية، متأثرا بالفيروس.
كانت مصادر بالشركة أكدت خبر إصابة صراف تذاكر بمحطة كوبري القبة بالخط الأول لمترو الأنفاق بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن حالة المريض الصحية تدهورت بشكل سريع، وتوفي منذ ساعات.
وأوضحت المصادر أن صراف التذاكر أصيب بفيروس كورونا في أثناء وجوده داخل منزله، كيث إنه خالط حالة إيجابية مصابة، وأنه لم يحضر للعمل منذ 15 يوما قبل ظهور الأعراض عليه.
وأضافت المصادر أن شركة مترو الأنفاق أعلنت حالة الطوارئ القصوى وتشديد الإجراءات الاحترازية في محطات مترو الأنفاق، بالخطوط الثلاثة للمترو، بعد تأكد إيجابية أحد الموظفين في الشركة، ويعمل صراف تذاكر بمحطة مترو كوبري القبة.
وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، اتخاذ كل الإجراءات اليومية الخاصة بأعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات في مترو الأنفاق.

وكانت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية أمس الأحد كشفت عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية في مصر، حيث تم تسجيل المزيد من أعداد المصابين الجدد كما تعافت العديد من الحالات من المرض أيضاً.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد قد ارتفع بعد وصوله إلى 12229 حالة، بعدما تم رصد اليوم الأحد 510 إصابة جديدة في كافة أنحاء الجمهورية.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع المصابين يلقون أفضل رعاية طبية ممكنة من جانب الأطباء والممرضين في مختلف مستشفيات العزل على نفقة الدولة، وذلك بناءً على توصية منظمة الصحة العالمية منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك المرض.

وقال الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن أمس الأحد قد شهد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة في مصر، وبالتالي ارتفع عدد الوفيات من خلال وصوله إلى 630 حالة وفاة مع الوضع في الاعتبار أن النسبة الأكبر من الوفيات تعود إلى كبار السن.


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