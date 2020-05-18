وفاة صراف تذاكر بمترو كوبري القبة بفيروس كورونا

وكانت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية أمس الأحد كشفت عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية في مصر، حيث تم تسجيل المزيد من أعداد المصابين الجدد كما تعافت العديد من الحالات من المرض أيضاً.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد قد ارتفع بعد وصوله إلى 12229 حالة، بعدما تم رصد اليوم الأحد 510 إصابة جديدة في كافة أنحاء الجمهورية.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن جميع المصابين يلقون أفضل رعاية طبية ممكنة من جانب الأطباء والممرضين في مختلف مستشفيات العزل على نفقة الدولة، وذلك بناءً على توصية منظمة الصحة العالمية منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك المرض.

وقال الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن أمس الأحد قد شهد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة في مصر، وبالتالي ارتفع عدد الوفيات من خلال وصوله إلى 630 حالة وفاة مع الوضع في الاعتبار أن النسبة الأكبر من الوفيات تعود إلى كبار السن.