تعرف على أسعار وأماكن بيع كعك وبسكوت العيد من منافذ الزراعة

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طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كعك وبسكوت عيد الفطر المبارك، إلى جانب كافة مستلزمات الفاكهة والخضار في منافذ الوزارة.

وأكد المهندس أحمد فتحي مدير عام التسويق بوزارة الزراعة، طرح المنافذ اليوم كل أنواع الكعك والبسكوت بأسعار أقل من المعروض مثلها بنسبة 30%، مؤكدا على الجودة العالية للمنتجات وكذلك الخدمة الأفضل.

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وأكد فتحي طرح المنتجات من خلال المنافذ الثابتة وكذلك المتحركة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين،وأن المنتجات صنعت بالتعاون بين معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية ومشروع التغذية المدرسية، والإشراف كان لمجموعة مميزة من الباحثين، باستخدام السمن البلدي.

المنافذ المتنقلة والثابتة لبيع منتجات عيد الفطر، تتواجد في عدة محافظات منها القاهرة والجيزة وسيناء، وعلى وجه الخصوص منافذ الدقي والمعادي وحلوان والتبين و15 مايو والقناطر الخيرية ونويبع والطور ودهب وأبو زنيمة، أنا المتنقلة ستوجه بالتنسيق مع القرى والمحافظات.

أما بالنسبة إلى أسعار المنتجات، فتباع علبة الكعك السادة بـ70 جنيها، وتباع علبة الكعك بالملبن بـ75 جنيها، و110 جنيهات ثمن علبة الكعك بالمكسرات، ويباع البسكويت بالبرتقال بـ70 جنيها، أما بسكويت النشادر فيباع بـ65جنيها، وبـ90 جنيها يباع البيتي فور، والكوكيز يصل ثمنه إلى 85 جنيها، ومعمول العجوة يباع بـ55جنيها.

وعرض خاص تقدمه المنافذ وهو علبة 2 كيلو تباع بسعر 159 جنيها وتشمل كل ما سبقا.​