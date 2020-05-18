فيديو.. نقيب المأذونين ينفي سحب الدفاتر ومنع عقود الزواج

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بقينا في بلد الشائعات.. بهذه الجملة أكد إسلام عامر نقيب المأذونين أنه لا صحة لما يجرى تداوله عن سحب دفاتر المأذونين ومنع عقود الزواج، مؤكدا أن كل ما يثار بشأن هذا الأمر غير صحيح.

وأكد عامر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين: “بقينا في بلد الشائعات، وكل واحد ماسك الموبايل أو بيكتب كلمتين عن سحب الدفاتر من شخص منتحل صفة مأذون”.

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وأضاف نقيب المأذونين أن عملية سحب الدفاتر لم تحدث “ولا هتكون ولا عمرها هتحصل”، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء ووزارة العدل أصدرا بيانًا بشأن هذه الشائعة، موضحًا أن نقابة المأذونين أوضحت أن كل شخص سيعقد قرانه في موعده المحدد، وأنه لا صحة على الإطلاق لما جرى نشره عن سحب الدفاتر.

وتابع بأن هناك عددا من الأشخاص كانوا سيعقودون قرانهم في شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنهم عجلوا به حاليًا بسبب الشاع، مؤكدا أن المأذونين يعمولون وأن دفاترهم معهم، مشيرا إلى أن نحو 90% من المأذونين يعملون في مكاتبهم خصوصًا داخل المناطق التي تتخذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا: “مفيش تجمعات ولا حضور سوى للزوج والزوجة ووكيلها والشهود ويجرى توثيق العقد”.

ونوه بأنه عند انتقال المأذون لكي عقد قرانا خارج مكتبه، فإن الفرح يقتصر على أهل الزوج والزوجة فقط، ولا يسمح بحضور أي شخص آخر، مؤكدا أن هناك مشكلة واحدة، خلال الأسبوع الحالي، وهي عدم وجود شهادات صحية لراغبي الزواج، وأنه لن يجرى عقد أي قران من دون هذه الشهادة.

وأشار نقيب المأذونين إلى أنه هذا ما حدث في محافظة القليوبية داخل مركزي طوخ وبنها، كما حدثت هذه الواقعة أيضا في محافظة البحيرة وعدد من المحافظات الأخرى، مضيفا: “يا ريت يجرى توزيع شهادات طبية لكي يحدق استخراجها لراغبي الزواج”.

وانتشرت في الفترة الأخيرة عدة شائعات بشأن منع الزواج في المحافظات، نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد، ونفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء هذه الشائعة كما أكدت وزارة العدل أنه لا صحة لما نشر عن سحب دفاتر المأذونين ومنع عقد القران، وأن كل شيء يسير كما هو لكن باتباع إجراءات وقائية واحترازية.