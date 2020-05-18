حمى وتضخم الجلد.. 7 أضرار صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة

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موجة حارة تضرب البلاد وتستمر حتى منتصف السبوع الجاري، سبق وحذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خاصة وأنها تؤثر على جسم الانسان بشكل واضح لتزامنها مع صيام شهر رمضان، وهناك بعض الأضرار الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة ومن بينهم 7 أضرار واضحة، نستوضحهم في التقرير التالي.

– الإصابة بالنزلات المعوية

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درجات الحرارة المرتفعة ينتج عنها إصابة الإنسان بالنزلات المعوية وكذلك التيفويد غير الدوسنتاريا وكذلك الالتهاب الكبدي، ويرجع ذلك إلى شرب المشروبات المثلجة بسبب الحر الشديد، وتكون المشروبات في الشواره التي يساهم ارتفاع الحرارة في تلوثها أو إفسادها.

– الإصابة بضربة شمس

واحدة من الأضرار الشديدة التي تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة، وقد تصيب الإنسان عند التعرض لتلك الحرارة ومن بينها، ارتفاع درجة حرارة الجسم قد يصل في بعض الأوقات إلى 40 درجة، بالإضافة إلى حدوث جفاف في الجلد، مع ضعف في وظائف الجهاز العصبي المركزي والتي قد تتمثل في الشعور بالصداع والتهيج والدوخة والارتباك، إلى جانب سرعة في ضربات القلب والتنفس السريع يعاني منها لشخص قد تصل به الحال إلى فقدان الوعي، لذا هي تحتاج رعاية طبية عاجلة وجيدة لتمكنها من قتل الانسان.

– الإصابة بالتشنجات الحرارية

تشجنات من حادة إلى مؤلمة تصيب الإنسان من أكثر الأعراض شيوعا عند الإصابة بالتشنجات الحرارية وتكون العضلات والساقين والذراعين وجدار البطن والظهر هي مواضع الألم، وغالبا ما تنتج عن قلة المياه دون تعويضها مع إسهام التعرق في إفقاد الأملاح.

– الإصابة بالحمى

ناجمة عن قلة تناول المياه مع التعرض الكبير لحرارة مرتفة، خاصة في ساعات الصيام، وتنتج عن عدم تمكن جسم الإنسان من تنظيم درجة حرارته ويرجع ذلك لارتفاعالحرارة الخارجية التي يكتسبها وأعراضها متمثلة في الشعور بضيق في التنفس إلى جانب إحساس التعب والإعياء الشديد غير التعرق الكثير في الجسم مع الدوخة والزغللة.

– الإصابة بالإنهاك الحراري

تلك الإصابة التي أعراضها تظهر بشكل مفاجىء وعادة ما تحدث نتيجة لفقدام السوائل والأملاح بعد أن يمارس الشخص عمل زائد أو يتعرق بشكل كبير، دون أن يعوض السوائل، وأعراضها المفاجئة على رأسها الدوخة وتشوش الرؤية مع فقدان الوعي وسرعة وضعف في النبض إلى جانب انخفاض في ضغط الدم وصداع غير الارتباك والتعب والإحساس بالغثيان.

– الإصابة بتضخم الجلد وظهور البثور

العلماء دائما ما يحذرون من التعرض المباشر للشمس خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة الشديد، فمن بين إضراره حدوث تضخم في الجلد وتظهر بثور غير المعاناة من التهاب الجلد بالإضافة إلى حبيبات حمراء تظهر يصاحبة رغبة كبيرة في حكة الجلد.

– الإصابة بانخفاض ضغط الدم

الدوخة والزغللة قد تكون ناجمة عن انخفاض في ضغط الدم نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، إلى جانب المعاناة من قيء وإسهال وعدم اتزان، بالإضافىة إلى حدوث انخفاض في ضغط الدم والدورة الدموية، قد تتسبب في دخول المريض في غيبوبة.