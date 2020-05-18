الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 18 مايو في مصر .. ارتفاع كبير جداً

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أصدرت وزارة الصحة والسكان بياناً رسمياً اليوم الإثنين الموافق 18 مايو 2020 من أجل الكشف عن كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة بأزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث لا تزال أعداد المصابين في زيادة بصفة يومية مثلها مثل حالات المتعافين من المرض.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن اليوم الإثنين قد شهد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس المستجد، وبناءً على ارتفع إجمالي عدد الوفيات في مصر إلى 645 حالة وفاة.

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وأشار أيضاً إلى أن معظم الوفيات لا تصل إلى مستشفيات العزل حية بسبب تأخر الحالة الصحية الخاصة بها وتحديداً من كبار السن الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب، علماً بأن ذلك الوباء ليس له أي علاج فعال حتى هذه اللحظة بالرغم من المجهودات الهائلة التي يتم بذلها بصفة يومية من جانب كل المؤسسات الطبية على مستوى العالم.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن وزارة الصحة والسكان قد رصدت اليوم الإثنين 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يعني أن إجمالي عدد المصابين بذلك المرض في مصر قد ارتفع من خلال وصوله إلى 12764 حالة.

وأضاف أيضاً أن جميع المصابين يتم تقديم لهم الرعاية الطبية بأفضل صورة ممكنة، وذلك سواء في مستشفيات العزل بالنسبة إلى الحالات الحرجة والمتأخرة، أو حتى في الفنادق والمدن الجامعية بالنسبة إلى الحالات التي تعاني من أعراض خفيفة وبسيطة إضافة إلى الحالات التي لا يظهر عليها أعراض على الإطلاق.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس المستجد على مستوى الجمهورية قد ارتفع بدوره من خلال وصوله إلى 3440 حالة، وذلك من أصل 4001 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر اليوم الإثنين 18 مايو 2020:

عدد المصابين الجدد / 535

إجمالي عدد المصابين / 12764

عدد الوفيات الجدد / 15

إجمالي عدد الوفيات / 645

إجمالي عدد المتعافين / 3440

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