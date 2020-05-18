الرئيس السيسي يطالب القوات المسلحة برفع درجة الاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي

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شهد اليوم الإثنين اجتماعاً في غاية الأهمية ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك وسط حضور كلاً من الفريق أول محمد زكي القائد العام للهيئة العامة للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وشهد الاجتماع أيضاً حضور كلاً من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إضافة إلى رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وأيضاً قائد المنطقة المركزية العسكرية، من أجل مناقشة الوضع الأمني سواء في داخل مصر أو خاصة على حدودها في المرحلة الحالية.

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وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ناقش مع الحاضرين في الاجتماع كافة التطورات الخاصة بالوضع الأمني في مصر، إضافة إلى جهود القوات المسلحة في ضبط العناصر الإرهابية في مناطق شمال سيناء وأيضاً المنطقة الغربية.

وأشار أيضاً إلى أن فخامة الرئيس السيسي طالب جميع الحاضرين بضرورة رفع درجات الاستعداد القتالي في المرحلة القادمة من أجل حماية أمن مصر القومي ضد أي معتدي أو إرهابي، كما كان حريصاً على توجيه الشكر إلى الهيئة العامة للقوات المسلحة على كافة الجهود التي تبذلها إضافة إلى التضحيات التي يقدمها أبناء الوطن حفاظاً على أمن واستقرار وسلامة الشعب المصري وكافة أرجاء الجمهورية.

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