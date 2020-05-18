تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي اليوم

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شهد اليوم الإثنين اجتماعاً في غاية الأهمية ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك وسط حضور كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل والملفات التي تم مناقشتها في ذلك الاجتماع، وفي مقدمتها أهمية منظومة التعليم عن بعد في المرحلة القادمة، إضافة إلى دور البحث العلمي والتجارب الإكلينيكية من أجل مواجهة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلب من الحاضرين في الاجتماع بضرورة الارتقاء بمستوى طلبة الجامعات في العديد من المجالات الهامة التي من المفترض أن تخدم الدولة المصرية في المستقبل القريب.

وأشار أيضاً إلى أن فخامة الرئيس السيسي طلب بدعم مختلف الكوادر من شباب الجامعات، حتى يكونوا قادرين على تعزيز مجهودات الحكومة المصرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وخاصة على مستوى مجالات: الهندسة / الفيزياء / العلوم والتطبيقات التكنولوجية / علوم الحاسب الآلي / الذكاء الاصطناعي / الطب البشري.

وشدد السفير بسام راضي على أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بضرورة دعم التجارب الإكلينيكية من أجل مواجهة أزمة انتشار الفيروس المستجد، وخاصة بعد النجاح الذي حققته الأبحاث التي أجرتها مختلف الجامعات المصرية مثلها مثل المراكز البحثية.

وأضاف أيضاً أن الرئيس السيسي مهتم بشدة بتطوير منظومة التعليم عن بعد في الجامعات المصرية، من أجل تسهيل العملية التعليمية على مختلف الطلاب في إطار سعي الدولة المصرية للتحول إلى منظومة التعليم الإلكتروني.

وأوضح السفير بسام راضي أن الدكتور خالد عبدالغفار كان حريصاً في ذلك الاجتماع على استعراض الدور الذي قامت به مختلف المستشفيات الجامعية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من أجل مواجهة ذلك الوباء المنتشر حالياً، كما استعرض أيضاً حجم المجهودات المبذولة في المدن الجامعية من أجل رفع الكفاءة الخاصة بها لاستقبال المصريين العائدين من الخارج.

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