أول تعليق من محافظ الدقهلية بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا

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أعلن محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، إنه أجرى مسحتين من الحلق والأنف وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجرائه للتحليل للتأكد من إصابته بالفيروس بعد شعوره بالإرهاق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” اليوم الإثنين، أنه التقى بوزير الري صباح اليوم وشعر بالإرهاق بعدها ونصحه الطبيب بإجراء التحاليل وظهرت نتيجة المسحة مساء اليوم،.

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وأضاف “مختار” انه متواجد الآن في استراحة محافظة الدقهلية انتظاراً لتعليمات وزارة الصحة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن حالته مستقرة وإن الأشعة التي أجراها على الصدر جيدة ولا يعاني من ارتفاع درجة الحرارة وأن أعراض كورونا لديه تتمثل في السعال والإرهاق.