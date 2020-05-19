“الأرصاد” تحذر من التعرض لأشعة الشمس” غدا: درجات الحرارة 43 بالقاهرة

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قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن تفاصيل طقس غدًا الأربعاء، مضيفا أن حالة الطقس سوف تشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة بينما تتراوح على القاهرة بين 42 – 43 درجة مئوية.

وأضاف شاهين، في تصريحات خاصة، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة حيث تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.

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وأوضح أنه من المتوقع أن تتواجد رياح نشطة على بعض المناطق حتى تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وقد تؤدى لاضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وقد تصل درجات الحرارة على القاهرة 43 درجة مئوية وفي الوجه البحري 41 درجة مئوية وفي السواحل الشمالية 35 وفي جنوب سيناء 37 وشمال الصعيد 43 وعلى جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

وناشد المواطنين، بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترات الصيام، مطالبا بضرورة التزام المنازل خلال تلك الفترة.