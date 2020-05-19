15 إجراء احترازي للحد من انتشار “كورونا” في عيد الفطر

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه من المقرر أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك أيام متواصل، موضحا أنه سوف يتم اتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، خلال تلك الفترة.

وأوضح مدبولي، في بيان عنه، أن المادة الأولى في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، أنه في إطار استمرار جهود الدولة بشأن المحافظة على صحة المواطنين ودرء أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بشأن حظر انتقال أو تحرك المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، على أن يكون ذلك بجميع الطرق من الساعة الـ5 مساءً وحتى الساعة الـ6 صباحا، إلى جانب السماح بالحركة الضرورية المُتعلقة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

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ونص القرار على الآتي:

– حظر انتقال المواطنين في جميع الطرق بدءاً من الساعة الـ5 مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

– غلق كافة المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات.

– غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.

– اقتصار العمل بجميع محال الحلويات على خدمة (الاستلام من المحل فقط) والمعروفة باسم “تيك أواي” في خارج ساعات حظر الانتقال، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.

– غلق جميع المحال التجارية والحرفية والمولات التجارية من الساعة الـ5 مساءً وحتى الساعة الـ6 صباحًا.

– استثناء جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها.

– استثناء المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت.

– حظر عمل جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، من الساعة الـ5 مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

– تعطيل تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل، والجوازات.

– غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

– تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وحضانات الأطفال أياً كان نوعها.

– إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية.