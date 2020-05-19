الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 19 مايو في مصر .. ارتفاع هائل في عدد المصابين

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أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بعدما تم تسجيل يوم أمس الإثنين أكبر حصيلة ممكنة من الإصابات منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها الوباء على أراضي الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن الوزارة قد رصدت اليوم الثلاثاء 720 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في مصر، وبالتالي ارتفع إجمالي عدد المصابين من خلال وصوله إلى 13484 حالة.

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وأشار أيضاً إلى أن إجمالي عدد وفيات ذلك الوباء على مستوى الجمهورية قد وصل إلى 659 حالة وفاة، بعدما تم اليوم الثلاثاء تسجيل 14 حالة وفاة جديدة مع ضرورة التأكيد على أن النسبة الأكبر من الوفيات من كبار السن الذين لا يصلون إلى مستشفيات العزل أحياء بسبب تأخر حالتهم الصحية بعكس بقية المصابين.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن إجمالي عدد المتعافين من ذلك المرض على مستوى الجمهورية قد ارتفع بدوره من خلال وصوله إلى 3742 حالة، وذلك من أصل 4275 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف أيضاً أن جميع المتعافين قد غادروا مستشفيات العزل عائدين إلى بيوتهم بسلام، فيما يلقى المصابون كامل الرعاية الطبية في مستشفيات العزل والفنادق والمدن الجامعية على يد جميع العاملين في القطاع الطبي سواء أطباء أو ممرضين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن وزارة الصحة والسكان تتبع كافة الإرشادات والتعليمات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، وذلك بخصوص كيفية التعامل مع مرضى فيروس كورونا إضافة إلى رصد المخالطين لحالات الإصابة لمحاولة الحد من تفشي الوباء بشكل أكبر في المرحلة القادمة.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020:

إجمالي عدد المصابين /

عدد المصابين الجدد /

إجمالي عدد الوفيات /

عدد الوفيات الجدد /

إجمالي عدد المتعافين /

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