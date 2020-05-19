الحكومة تفرض غرامة مالية 4 آلاف جنيه على عدم ارتداء الكمامة في 6 أماكن .. تعرف عليها

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اتخذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري قراراً في غاية الأهمية يتمثل في فرض غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه على أي مواطن لا يرتدي الكمامة في 6 أماكن مختلفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك انطلاقاً من يوم السبت الموافق 30 مايو من العام الحالي 2020 ولمدة أسبوعين على التوالي.

ويأتي ذلك القرار من طرف رئيس الوزراء في إطار الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل محاولة احتواء أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد سواء في الأسبوع المقبل الذي يشهد حلول عيد الفطر المبارك أو حتى بعد نهاية عطلة العيد.

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وينص القرار على عدم توقيع عقوبة أخرى على أي مواطن يخالف تعليمات الحكومة، حيث يتم فرض الغرامة المالية التي لا يزيد قدرها عن مبلغ 4 آلاف جنيه عن أي مواطن لا يرتدي الكمامة اعتباراً من يوم 30 مايو مع إمكانية تعرضه إلى الحبس أيضاً.

وإليكم الآن الأماكن التي حددها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي يجب على المواطن فيها ارتداء الكمامات:

جميع المحال التجارية بمختلف نشاطاتها على مستوى الجمهورية. جميع الأسواق بمختلف نشاطاتها أيضاً. كافة المنشآت الحكومية بدون استثناء. جميع المنشآت الخاصة سواء الشركات أو المطاعم. كافة البنوك العامة والخاصة والأجنبية. جميع وسائل النقل والمواصلات الجماعية سواء كانت عامة أو حتى خاصة.

ويستمر العمل بذلك القرار حتى إشعار آخر وذلك تحديداً حتى منتصف شهر يونيو القادم من العام الحالي 2020، على أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً جديداً مع لجنة إدارة أزمة الفيروس المستجد قبل منتصف الشهر القادم من أجل تحديد الإجراءات الجديدة التي سوف يتم اتخاذها في النصف الثاني من شهر يونيو.

ومن المؤكد أن الحكومة المصرية لن تغير أو تخفف من هذه الإجراءات الوقائية إلا في حالة تراجعت أعداد المصابين والوفيات بسبب ذلك الوباء في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، علماً بأن الأعداد قد ارتفعت بشكل لا مثيل له على الإطلاق خلال شهر رمضان الكريم الحالي.

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