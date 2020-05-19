ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في محافظة البحيرة

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أوضح مصدر مسؤول في مديرية الصحة التابعة لمحافظة البحيرة أن اليوم الثلاثاء قد شهد تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد على الإطلاق في المحافظة، حيث وصل عدد المصابين اليوم إلى 30 حالة جديدة.

وأكد المصدر أن الفترة الصباحية قد عرفت رصد 17 حالة جديدة مصابة بالفيروس المستجد، فيما شهدت الفترة المسائية رصد 13 حالة جديدة من المصابين، ليصبح إجمالي المصابين في المحافظة اليوم 30 حالة وهو أعلى معدل تسجله محافظة البحيرة منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك الوباء.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع الحالات الجديدة المصابة بالمرض التي تم اكتشافها اليوم الثلاثاء جاءت من عدة مناطق مختلفة في محافظة البحيرة، حيث تم توزيعها على النحو التالي:

8 حالات من منطقة كفر الدوار.

5 حالات من دمنهور.

3 حالات من منطقة أبو المطامير.

4 حالات من منطقة كوم حمادة.

حالة واحدة من منطقة إيتاي البارود.

حالة واحدة من منطقة شبراخيت.

حالة واحدة من منطقة رشيد.

حالة واحدة من منطقة المحمودية.

6 حالات من مناطق أخرى.

وشدد المصدر على أن جميع الحالات المصابة تلقى الرعاية الطبية الكاملة في مستشفى صدر دمنهور في الوقت الحالي على يد العاملين في القطاع الطبي من أطباء وممرضين، مؤكداً في الوقت ذاته أن عزبة حمادة سرحان تعتبر هي بؤرة انتشار الوباء في محافظة البحيرة حتى هذه اللحظة بعدما سجلت 14 حالة على مدار الفترة الماضية.

يُذكر أن مصر قد تخطت بشكل عام حاجز 12 ألف حالة إصابة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إشارة واضحة إلى مدى سرعة انتشار فيروس كورونا بالرغم من المجهودات التي يتم بذلها سواء منن طرف الحكومة المصرية أو خاصة من طرف وزارة الصحة والسكان.

ويبقى الأمل في نهاية ذلك الكابوس قريباً حتى تعود أنشطة الحياة من جديد إلى طبيعتها في المرحلة القادمة، علماً بأن كل المؤسسات الطبية في جميع أنحاء العالم لا تزال عاجزة حتى الآن أمام ذلك المرض الذي لم يتم اكتشاف علاج قادر على القضاء عليه.

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