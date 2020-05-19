الرئيس السيسي يرفض جميع التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا الداخلية

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رفض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أي تدخل خارجي في شؤون دولة ليبيا الداخلية في المرحلة القادمة، وذلك على هامش مشاركته اليوم الثلاثاء في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا عبر تقنية الفيديو.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي لا يرغب في تدخل أي دولة أجنبية على الإطلاق في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا.

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وأشار أيضاً إلى أن فخامة الرئيس السيسي شدد على أن موقف الدولة المصرية لا يزال ثابتاً تجاه دولة ليبيا، من خلال ضرورة التوصل إلى حل سياسي بالنسبة إلى الأزمة الليبية.

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