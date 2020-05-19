القوى العاملة تعلن إغلاق 6 منشأت في محافظة الغربية بسبب فيروس كورونا

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

أعلنت مديرية القوى العاملة التابعة لمحافظة الغربية بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن إغلاق 6 منشآت عامة على مستوى المحافظة، بسبب اكتشاف العديد من الحالات فيها المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك على هامش الحملات المشتركة التي قامت بها مكاتب السلامة والصحة المهنية إضافة إلى مكاتب التفتيش العمالي، حيث تم متابعة 1326 منشأة في كافة أنحاء محافظة الغربية من أجل الاطمئنان على مدى تنفيذ الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان مؤخراً.

Advertisements

ومن جانبها، أكدت وزارة القوى العاملة في بيان رسمي اليوم أن المنشآت الستة التي تم إغلاقها تعود إلى نطاق طنطا والمحلة الكبرى، حيث تم عزل جميع العاملين في هذه الأماكن ووضعهم في الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين قادمين، على أن تعتبر هذه الفترة بمثابة عطلة مدفوعة الأجر دون خصم راتب أي عامل على الإطلاق.

وأشارت أيضاً إلى أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها بحق هذه المنشآت يأتي بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين بصفة عامة في محافظة الغربية مثلما هو الحال تماماً في جميع أنحاء الجمهورية منذ تفشي ذلك الوباء مصر.

على صعيد آخر، حرص فتحي دسوقي مدير مديرية القوى العاملة التابعة لمحافظة الغربية على إرسال تقرير شامل إلى محمد سعفان وزير القوى العاملة، من أجل توضيح فيه جميع الإنجازات التي حققتها المديرية منذ شهر أبريل الماضي.

وشدد فتحي دسوقي في ذلك التقرير على أن المديرية قامت بالرد على 232 شكوى تم رصدها في ديوان عام المحافظة إضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالشكاوي، كما تم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بانتظام في محافظة الغربية على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح أيضاً أن مديرية القوى العاملة قامت بصرف منحة العمالة غير المنتظمة لأكثر من 60 ألف مواطن في محافظة الغربية في الفترة الماضية، كما تم صرف نفس المنحة لأكثر من ألف عامل في المديرية خلال الأشهر الماضية، على أن يستمر صرف المنحة بشكل منتظم بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

إقرأ أيضاً: الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 19 مايو في مصر .. ارتفاع هائل في عدد المصابين