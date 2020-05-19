رسمياً .. وزارة الصحة تصدر قراراً هاماً لحل أزمة تكليف أطباء مارس 2020

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أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن أول قرار لها بهدف حل أزمة تكليف أطباء مارس 2020، والتي وصل صداها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم، أنه قد تقرر تكليف أطباء دفعة مارس 2018 تكليف مارس 2020 في يوم السبت المقبل الموافق 23 مايو 2020 في مختلف المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك سوف يتم بسبب الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية في الوقت الحاضر بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يكون التكليف متاحاً في واحد من مسارين وفقاً لرغبة كل طبيب على حدى، ويتمثل المساران على النحو التالي:

تكليف الأطباء في إحدى التخصصات الطبية مع إلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف. يتم تكليف الطبيب “ممارس عام” بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقاً لاحتياجات الوزارة في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية في مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن مسؤولي وزارة الصحة والسكان يعملون جاهداً، من أجل محاولة الارتقاء بالمستوى التعليمي والتدريبي لكافة الأطباء بهدف خدمة المريض المصري ومصلحته في المقام الأول.

يُذكر أن نقابة الأطباء كانت قد أشعلت أزمة تكليف أطباء مارس 2020 بشدة على مدار الأيام الماضية، بعد الخطاب الرسمي الذي أرسلته لمجلس الوزراء لمحاولة حل هذه الأزمة وتغيير نظام التكليف الحديث المعتمد من جانب وزارة الصحة والسكان.

وطالبت العديد من الأصوات في الشارع المصري بضرورة حل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، نظراً إلى حاجة الدولة المصرية في المرحلة القادمة لكافة أبنائها من خريجي كليات الطب البشري لدعم المنظومة الصحية في مصر.

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