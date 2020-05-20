وزير الموارد المائية يدخل في العزل المنزلي عقب لقاءه بمحافظ الدقهلية المصاب

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قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه سوف يلتزم بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين، جاء ذلك بعدما أعلن إصابة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بفيروس كورونا المستجد، عقب لقاءه معه بشأن بحث عدة سبل لتعاون المحافظة مع الوزارة بخصوص مشروعات مائية مشتركة.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي، أكد أنه بصحة جيدة مشيرا إلى أنه اتبع كافة الإجراءات الاحترازية خلال لقاءه مع المحافظ المصاب بهدف الوقاية من انتشار الفيروس المستجد، والتي شملت ارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم التصافح بالأيدي.

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جدير بالذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وصلت إليه نتائج التحاليل الخاصة به التي أكدت إصابته بالفيروس في العاشرة من مساء الإثنين الماضي، وهو ما ترتب عليه مغادرة مكتبة على الفور متوجها إلى مستشفى المنصورة الدولي بواسطة سائقه الخاص لمتابعة الحالة وبدء العلاج.