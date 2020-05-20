“شديد الحرارة نهارا”.. “الأرصاد” تكشف حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة

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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، ولطيف ليلا بينما الرياح ستكون معتدلة، خلال الأيام الـ3 المقبلة (الأربعاء – الخميس – الجمعة).

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس اليوم سوف تصل فيها درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة 43- 29، والوجه البحري 42 -28، والسواحل الشمالية 37- 24، وجنوب سيناء 37 -29، وشمال الصعيد 44- 30، وجنوب الصعيد 44 – 31، بينما جاءت نسبة الرطوبة 60% إلى 65% على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب الصعيد، و55% على شمال الصعيد، و70% على جنوب سيناء.

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وأكدت الهيئة، أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة المرتفعة وشديدة الحرارة حتى يوم الخميس المقبل على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، بينما تكون الرياح معتدلة، كما أنه من المتوقع أن تسقط أمطارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وأوضحت أن درجات الحرارة على القاهرة سوف تصل إلى 43- 29، الوجه البحري 42 -28، السواحل الشمالية 37- 24، جنوب سيناء 38 -23، شمال الصعيد 44- 28، جنوب الصعيد 45 – 32.

كما سوف يستمر الطقس شديد الحرارة نهارا حتى يوم الجمعة المقبل، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ولكن سوف تنخفض قليلا درجات الحرارة بشكل ملحوظ على غالبية المناطق، حيث تسجل القاهرة 37- 22، الوجه البحري 36-21، السواحل الشمالية 27- 20، جنوب سيناء 40-27، شمال الصعيد 39- 24، جنوب الصعيد 44- 31.​