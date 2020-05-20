ساويرس يكشف إصابة شقيقه ونجله بـ”كورونا”: خلال جراحة له في سويسرا

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أعلن المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، عن إصابة شقيقه اكتشف إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن ذلك حدث خلال إجراءه جراحة في سويسرا، وبعد إجراء التحاليل أظهرت إيجابية انتقال العدوى إليه هو ونجله، مؤكدا أن الاثنين تعافيا من الفيروس وبصحة جيدة حاليا.

وأضاف ساويرس، خلال حوار تلفزيوني له مع قناة “روسيا اليوم”، أن شقيقه ونجله تعافيا من الإصابة بعد خضوعهما للعلاج.

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وانتقد رجل الأعمال المصري، سلوكيات المواطنين في الشوارع مؤكدا أنهم لا يتبعوا أي من إجراءات الوقاية قائلا: “اتباعهم للوقاية صفر.. لما أكون ماشي بالعربية وأبص على الناس ألاقيهم بيحضنوا بعض عادي في الأتوبيس بميدان التحرير بضحك، بقول لنفسي المفروض لو الفيروس بينتشر كدا كان يصاب كل يوم 100 ألف و200 ألف حالة.. ولذلك من رأيي عودة الحياة الطبيعية.. لأن الإصابات في مصر ضعيفة 400 و500”.