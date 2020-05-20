إصابة 13 شخصا بـ”كورونا” في أسيوط

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أظهرت معامل وزارة الصحة في محافظة أسيوط، إيجابية نتائج تحاليل عينات ومسحات 13 شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مصدر مسؤول في مديرية الصحة في أسيوط، أن الحالات المصابة الجديدة بدأت بإصابة سيدة في شارع السوق بمدينة أسيوط، وسيدة في قرية موشا، وسيدة من غرب أسيوط، وسيدة بشارع الإسعاف، وطالبة بمدينة أسيوط الجديدة، ومواطن في قرية كوم اسفحت في مركز صدفا، و4 حالات في مدينة أسيوط، ومواطن بقرية الواسطي، ومواطن بالطريق الدائري، ومواطن بشارع التحرير بالحمراء.

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