“الأطباء”: قرار تكليف دفعة 2020 غير واضح وغامض

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قالت نقابة الأطباء، إن قرار وزارة الصحة بشأن تكليف الأطباء دفعة مارس 2020 والصادر أمس، غير واضح واصفة القرار بأنه “غامض” و”دون تفاصيل”.

وطالبت النقابة، في بيان عنها، وزارة الصحة بإفادتها ببعض من التفاصيل حتى يتسنى لها بحثها ودراستها، قائلة: “هل يعنىالقرار أنه سوف يكلف من يرغب طبقا للنظام الجديد فورا مع تكليف من يرغب للعمل بالمستشفيات لمدة سنتين ثم يحق له الالتحاق بالنظام الجديد نفسه بعد سنة، أم أنه سيتم تطبيق النظامين في نفس الوقت والنظام القديم يجمع تفاصيلهم؟”

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وأعربت النقابة، عن ترحيبها بلقاء عاجل يجمع مسؤولي وزارة الصحة مع ممثلين النقابة وشباب الأطباء لسرعة حل المشكلة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، كلفت الأطباء المتقدمين لحركة التكليف طبقا لرغبتهم في أحد مسارين، وهما الأول أن يتم تكليف الأطباء في أحد التخصصات الطبية مع إلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية عقب استلامهم التكليف، والثاني هو تكليف الطبيب “ممارس عام” في مستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة ضمن خطتها بشأن مكافحة فيروس كورونا المسنجد على أن يكون ذلك لمدة عامين، ويتم السماح للراغبين بالتقدم للزمالة المصرية فى مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.