الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 20 مايو في مصر .. أكبر حصيلة إصابات

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كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث لا يزال يتم رصد أعداداً كبيرة من المصابين فيما حافظت نسبة الوفيات على نفس المعدلات الذي حققته في الآونة الأخيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن اليوم الأربعاء قد شهد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس المستجد على مستوى الجمهورية.

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وأشار أيضاً إلى أن إجمالي عدد الوفيات بذلك قد ارتفع إلى 680 حالة وفاة، مشدداً في الوقت ذاته على أن النسبة الأكبر من الوفيات تعود إلى فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالدرجة الأولى، حيث لا يتمكن معظمهم من الوصول أحياء إلى مختلف مستشفيات العزل المخصصة لعلاج المرض.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن إجمالي عدد المصابين بذلك الوباء قد ارتفع إلى 14229 حالة، حيث رصدت وزارة الصحة والسكان اليوم الأربعاء 745 إصابة جديدة وتم نقلهم جميعاً بدون أي استثناء على الإطلاق إلى مختلف مستشفيات العزل بالنسبة إلى الحالات الخطيرة والمدن الجامعية والفنادق بالنسبة إلى الحالات الأخرى.

وشدد أيضاً على أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا لا يزال في زيادة مستمرة بدوره، حيث وصل إلى 3994 حالة من أصل 4584 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية، وذلك في إشارة واضحة إلى المجهودات الهائلة التي يبذلها كافة العاملين في القطاع الطبي من أطباء وممرضين في مصر على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف أيضاً أن جميع المتعافين قد غادروا مستشفيات العزل بسلام وعادوا جميعاً إلى بيوتهم مرة أخرى، مع ضرورة التأكيد على عدم رصد أي حالة من المعافين قد تجددت إصابتها بالفيروس مثلما تشير بعض الشائعات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر اليوم الأربعاء 20 مايو 2020:

إجمالي عدد المصابين / 14229.

عدد المصابين الجدد / 745.

إجمالي عدد الوفيات / 680.

عدد الوفيات الجدد / 21.

إجمالي عدد المتعافين / 3994.

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