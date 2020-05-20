رغم قرار وزارة الصحة .. أطباء تكليف مارس 2020 يعلنون الامتناع عن التسجيل !

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يبدو أن الأزمة بين وزارة الصحة والسكان وبين دفعة أطباء تكليف مارس 2020 مستمرة إلى غاية هذه اللحظة، بالرغم من القرار الرسمي الذي أعلنت عنه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي يوم أمس الثلاثاء.

وأكد العديد من أطباء دفعة تكليف مارس 2020 أن قرار وزارة الصحة والسكان الذي تم صدوره يوم أمس لم يكن واضحاً بأي حال من الأحوال، حيث لم يحسم القرار الموقف من العودة إلى النظام القديم للتكليف وعدم الاعتماد على النظام الحديث المليء بالعيوب.

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وأخطر عدة أطباء منذ يوم أمس إلى غاية الآن نقابة الأطباء الامتناع بصفة رسمية عن التسجيل في مستشفيات وزارة الصحة والسكان في يوم السبت القادم، وذلك في حالة عدم توضيح وزارة الصحة والسكان موقفها بشكل واضح وصريح بدون مراوغات.

على صعيد متصل، أشار مصدر مسؤول في نقابة الأطباء إلى أنه يجب توجيه الشكر إلى كافة الجهات المعنية في الدولة المصرية، بسبب المجهودات الكبيرة المبذولة من أجل محاولة إيجاد حل مثالي يرضي جميع الأطراف في هذه الأزمة.

وشدد أيضاً على أن بيان وزارة الصحة والسكان يوم أمس الثلاثاء لم يوضح النقطة الأساسية في الأزمة، وهي التي تتعلق بموقف الوزارة من نظام التكليف الذي سوف يتم إتباعه مع أطباء دفعة مارس 2020، حيث لا يمثل ذلك البيان أي تراجعاً على الإطلاق عن نظام التكليف الحديث كما لا يؤكد أيضاً الاعتماد على نظام التكليف القديم.

وأوضح المصدر أن نقابة الأطباء قد أخطرت وزارة الصحة والسكان بكل التطورات التي حدثت في الساعات الماضية منذ إصدار ذلك البيان، حيث بات جميع المسؤولين في الوزارة وفي مقدمتهم الدكتورة هالة زايد على علم كامل بامتناع الأطباء عن التسجيل من جديد لحين توضيح نظام التكليف المعتمد عليه.

يُذكر أن وزارة الصحة والسكان لم تعلن بصفة رسمية العودة من جديد إلى نظام التكليف القديم أو إلغاء نظام التكليف الحديث، ولكنها اكتفت فقط بالإعلان عن موعد التكليف في المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، كما وضحت أيضاً المسارين الذي يمكن لكل الأطباء الاختيار منهما.

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