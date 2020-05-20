رسمياً .. مجلس الوزراء يعلن خصم 1% من صافي دخل العاملين بالدولة لدعم الاقتصاد

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أعلن مجلس الوزراء المصري بصفة رسمية اليوم الأربعاء الموافقة على مشروع قانون مساهمة العاملين في الدولة المصرية في دعم الاقتصاد المصري، بسبب التداعيات الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي اليوم أن الموافقة على مشروع القانون، سوف تعني خصم 1% من صافي دخل جميع العاملين في الدولة المصرية لمدة عام كامل انطلاقاً من شهر يوليو القادم من العام الحالي 2020.

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وأشار أيضاً إلى أنه سوف يتم خصم 0.5% من صافي الدخل المستحق من المعاش الخاص لأصحاب المعاشات، حتى يتم المساهمة في القضاء على كافة التداعيات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.

يُذكر أن مشروع القانون ينص أيضاً على إعفاء من لا يزيد صافي دخله الشهري عن 2000 جنيه من نسبة الخصم التي تم إقرارها، كما يحق للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أيضاً إعفاء أصحاب الدخول العاملين في القطاعات المتأثرة من الناحية الاقتصادية بسبب أزمة الفيروس المستجد من نسبة الخصم.

ومن المقرر أن تقوم وزارة المالية بإنشاء حساب خاص داخل البنك المركزي المصري، على أن يطلق عليه “حساب مواجهة الأوبئة والكوارث”، ويتم إيداع جميع المبالغ التي سوف يتم استقطاعها من مرتبات العاملين في ذلك الحساب.

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