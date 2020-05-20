تكليفات جديدة من الرئيس السيسي لرئيس الوزراء بشأن أزمة فيروس كورونا

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شهد اليوم الأربعاء اجتماعاً في غاية الأهمية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من أجل مناقشة آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد استعرض خلال ذلك الاجتماع جميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة المصرية وسوف يتم تطبيقها على المواطنين انطلاقاً من عيد الفطر المبارك إلى غاية منتصف شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020.

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وأشار أيضاً إلى أن رئيس الوزراء قام باستعراض كافة المجهودات المبذولة من طرف الجهات المعنية في الدولة المصرية، وذلك تحديداً فيما يخص التجارب السريرية إضافة إلى تطوير بروتوكولات العلاج الخاصة بالفيروس المستجد.

وشدد السفير بسام راضي على أن الرئيس السيسي قد طلب من الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تحديث بروتوكولات العلاج الخاصة بذلك الوباء بصفة مستمرة، وذلك على مستوى جميع المستشفيات والمرافق الصحية في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف أيضاً أن فخامة الرئيس السيسي طالب بضرورة تكثيف حملات التوعية الخاصة بالمواطنين، والتي يأتي الهدف الرئيسي منها هو تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان إضافة إلى منظمة الصحة العالمية بهدف الحد من تفشي ذلك المرض بصورة أكبر في البلاد.

وأوضح السفير بسام راضي أن الحديث في الاجتماع لم يقتصر على ذلك فحسب، بل شمل أيضاً استعراض موقف العديد من المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية وخاصة على مستوى المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية إضافة إلى تطوير بعض المناطق التاريخية.

وفي الختام، شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استكمال كافة المشروعات القومية في المرحلة القادمة دون أي توقف على الإطلاق، ولكن مع التزام جميع العاملين في هذه المشروعات بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل تفادي إصابة أي عامل بفيروس كورونا مما قد يؤثر على بقية العاملين في نفس المشروع.

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