دار الإفتاء المصرية تكشف موعد صلاة عيد الفطر وصيغة التكبيرات الخاصة بها

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كشفت دار الإفتاء المصرية بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك المقرر إقامتها بعد عدة أيام قليلة فقط لا غير من الآن، كما أوضحت أيضاً صيغة التكبيرات الخاصة بصلاة العيد إضافة إلى كيفية أداء الصلاة لمن لا يعلم.

وأكدت لجنة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية في بيان رسمي اليوم أن موعد صلاة العيد يبدأ مباشرة مع ارتفاع الشمس أي بعد شروقها في السماء بثلث ساعة تقريباً، وهو ما يعني بالتالي في تمام الساعة 5.22 صباحاً وفقاً للهيئة العامة للمساحة.

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وأشارت أيضاً إلى أن وقت صلاة العيد يمتد إلى غاية زوال الشمس أي قبل وقت الظهر، علماً بأن عيد الفطر المبارك سوف يبدأ فلكياً في يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو 2020 مع ضرورة التأكيد على أن الرؤية سوف تكون في مساء يوم الجمعة القادم.

وشددت دار الإفتاء المصرية في البيان على أن صلاة العيد جائزة من الناحية الشرعية في البيوت مثلها مثل صلاة العيد التي اعتاد عليها الجميع، ويأتي ذلك من أجل طمأنة المسلمين على صحة صلاتهم في ظل استمرار تعليق الصلوات بصفة عامة في المساجد نتيجة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020.

وإليكم الآن الطريقة الصحيحة لأداء صلاة العيد:

يصلي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى قبل القراءة. ثم خمس تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة. يجلس المسلم بعدها من أجل التشهد ثم يُسلم ولا وجود لخطبة على الإطلاق بعد الانتهاء من الصلاة.

والآن سوف نستعرض لكم صيغة التكبيرات الخاصة بصلاة العيد:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً.

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