وزيرة الصحة تكشف خطة الوزارة الجديدة من أجل التعامل مع فيروس كورونا

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حرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم الأربعاء على استعراض خطة الوزارة الجديدة بشأن التعامل مع أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد خلال المرحلة القادمة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكشفت الدكتورة هالة زايد في ذلك الاجتماع عن آخر تطورات انتشار الفيروس المستجد في مصر اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020، من خلال توضيح الأعداد الجديدة للمصابين إضافة إلى الوفيات وأيضاً للمتعافين من المرض، كما وضحت أيضاً إجمالي أعداد المصابين والوفيات وأخيراً المتعافين.

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وأكدت وزيرة الصحة والسكان أنه قد تقرر ضم 320 مستشفى من مختلف المستشفيات سواء المركزية أو العامة أو حتى غير التخصصية من أجل فحص جميع الحالات المشتبه في إصابتها بذلك الوباء، على أن يبدأ تنفيذ ذلك القرار انطلاقاً من يوم غداً الخميس الموافق 21 مايو.

وأشارت أيضاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطور تعامل الوزارة مع الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كورونا على مدار الأشهر الماضية، حيث تم تحويل جميع الحالات المصابة انطلاقاً من يوم 13 فبراير 2020 إلى مستشفيات العزل مباشرة، ولكن انطلاقاً من يوم 7 أبريل بدأت عملية تحويل الحالات البسيطة إلى الفنادق والنزل بعكس الحالات الخطيرة التي استمر بقائها في مستشفيات العزل.

وشددت الدكتورة هالة زايد على أن جميع المستشفيات المركزية والعامة سوف تستقبل المرضى وتجري لهم كافة الفحوصات اللازمة، وفي حالة عدم الاشتباه في إصابتهم بالفيروس سوف يتم صرف العلاج اللازم لهم ثم يغادرون المستشفى على الفور.

وأضافت أيضاً أنه في حالة الاشتباه في أي حالة مصابة بالوباء سوف يتم إجراء تحليل الكشف عن الفيروس لهذه الحالة مع عزلها داخل المستشفى في حالة كانت الأعراض شديدة لحين التأكد من نتيجة التحاليل الخاصة بها، أما في حالة كانت الأعراض بسيطة سوف يتم عزل الحالة في المنزل مع توزيع بعض المستلزمات الطبية عليهم مثل الأدوية والمطهرات.

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