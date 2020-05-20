أحد خبراء الأوبئة يحذر من تخطي حاجز 20 ألف مصاب بكورونا مع نهاية شهر مايو

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حرص الخبير المعروف إسلام عنان محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة على تحذير كافة مواطني الشعب المصري من الزيادة الهائلة في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وخاصة في حالة تخطي حاجز المصابين 20 ألف حالة مع نهاية شهر مايو الجاري من العام الحالي 2020.

وأكد إسلام عنان خلال مداخلة هاتفية له اليوم الأربعاء في برنامج “8 الصبح” المذاع عبر شاشة قناة “دي ام سي”، أن الوضع الحالي في مصر بات خطيراً بدرجة كبيرة بعدما ارتفعت أعداد المصابين بشكل هائل وغير مسبوق خلال الأيام القليلة الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك الارتفاع الهائل في أعداد المصابين كان متوقعاً من طرف جميع المسؤولين والخبراء في الشارع المصري، نظراً إلى حالة عدم الالتزام من جانب المواطنين بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك المرض.

وشدد إسلام عنان في حديثه على أن أعداد المصابين من الممكن أن ترتفع بشكل أكبر من الارتفاع الحالي، وذلك عقب نهاية عيد الفطر المبارك مباشرة في حالة استمرار المواطنين التزاحم في الشوارع والأسواق إضافة إلى عدم التزام بالإجراءات الوقائية مرة أخرى.

وأضاف أيضاً أن التباعد الاجتماعي بين المواطنين خلال عيد الفطر المبارك أمر ضروري للغاية، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي مواطن يسير في الشارع يجب عليه ارتداء الكمامة لتجنب نقل العدوى إلي غيره إن كان مصاباً أو حتى تجنب انتقال المرض إليه.

وأوضح إسلام عنان في تصريحاته أن وصول إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد إلى 20 ألف حالة مع نهاية الشهر الجاري، سوف يكون مؤشراً في غاية الخطورة ومن المحتمل أن يكون لذلك الأمر عواقب كبيرة على الدولة المصرية بشكل عام وعلى وزارة الصحة والسكان بشكل خاص، على أمل أن يتمكن النظام الصحي في مصر من الصمود أمام هذه الزيادة المخيفة في أعداد المصابين في ظل استحالة الإغلاق الشامل لأنشطة الحياة بعكس ما حدث في دول أخرى.

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