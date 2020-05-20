أهم قرارات الحكومة المصرية بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

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شهد اليوم الأربعاء اجتماعاً للحكومة المصرية في مقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة للغاية على هامش ذلك الاجتماع، ولعل أبرزها قد تمثل في خصم 1% من صافي دخل العاملين بالدولة لمدة عام كامل انطلاقاً من شهر يوليو القادم.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال أهم القرارات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد نهاية ذلك الاجتماع، حيث تمثلت في هذه القرارات على النحو التالي:

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الموافقة على مشروع قرار نقل تبعية مركز إعداد القادة وإدارة الأعمال إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يتم نقل جميع العاملين في المركز بنفس الوضع الوظيفي لهم مع منحهم جميع المزايا المالية المقررة في موعدها دون أي تغيير على الإطلاق.

الموافقة على مشروع قرار الرئيس السيسي بخصوص إعادة تخصيص 4 قطع من الأراضي المتواجدة في الساحل الشمالي الغربي، حيث يجمل إجمالي مساحة هذه الأراضي حوالي 707 ألف فدان، على أن يتم منحها لهيئة المجتمعات العمرانية بهدف بناء مجتمع جديد في هذه المنطقة.

الموافقة على مشروع قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بخصوص الاتفاق الفرعي بين الحكومة المصرية وبين الحكومة الكندية، حيث يتمثل ذلك الاتفاق في تنفيذ مشروع معالجة الفجوات على مستوى الصحة والحقوق الإنجابية داخل مصر.

الموافقة على جميع التوصيات التي أقرتها اللجنة الرسمية بخصوص قانون تنظيم ترميم وبناء الكنائس، حيث من المقرر تطبيق القانون على 70 كنيسة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

الموافقة على مشروع قرار الرئيس السيسي بخصوص الاتفاق الفرعي بين الحكومة المصرية وبين الحكومة الكندية، حيث يتمثل ذلك الاتفاق في تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تحقيق النمو الشامل في مصر.

الموافقة على خصم 1% من صافي دخل العاملين بالدولة المصرية لمدة عام كامل من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد المصري في ظل التداعيات الاقتصادية التي كانت ناتجة عن أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

الموافقة على اعتماد مختلف التسويات التي أقرتها لجنة الخبراء التي شكلها رئيس الوزراء، حيث يبلغ عدد هذه التسويات 38 وتصل قيمتها إلى أكثر من 24 مليون جنيه مصري إضافة إلى أكثر من 304 ألف دولار أمريكي.

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