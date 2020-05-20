رئيس الوزراء يشدد مجدداً: لا مطاعم أو مقاهي أو شواطئ في العيد

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حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري على الحديث من جديد عن الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً من أجل تطبيقها طيلة أيام عيد الفطر المبارك على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش اجتماعه اليوم الأربعاء مع المحافظين عبر تقنية الفيديو وسط حضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن جميع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال أيام عيد الفطر المبارك سوف يتم تطبيقها على كافة المواطنين بكل صرامة وحزم بدون أي تهاون على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن الجهات الأمنية سوف تتابع على مدار الساعة خلال الأسبوع المقبل بأكمله الوضع بالنسبة إلى المنشآت العامة التي تم الإعلان مسبقاً عن إغلاقها في عيد الفطر، حيث تتمثل هذه المنشآت على النحو التالي:

المقاهي / الكافيهات / الملاهي الليلة.

الكافيتريات / جميع الأندية الرياضية والشعبية / الكازينوهات.

صالات الألعاب الرياضية / مراكز الشباب / المتنزهات.

الحدائق العامة / الشواطئ / المطاعم مع اقتصار خدمتها على التوصيل للمنازل فقط.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي في الاجتماع على ضرورة الالتزام بحظر حركة وسائل المواصلات والنقل الجماعي طيلة أيام عيد الفطر المبارك، إضافة إلى الحافلات على وجه التحديد التي تنقل المواطنين بين المحافظات.

وأضاف أيضاً أن الجهات المعنية سوف تتابع بدورها وضع جميع المحال التجارية المتخصصة في بيع السلع الغذائية إضافة إلى المخابز، من أجل ضمان توفير متطلبات المواطنين بصفة يومية بدون إخفاء أي سلعة من السلع الأساسية على الناس.

وفي الختام، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة إلى جميع المحافظين إضافة إلى المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً أن تحمل الأيام القادمة من بعد عيد الفطر أخباراً سارة لكافة أطياف الشعب المصري في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية مثلها مثل كافة دول العالم نتيجة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، كما تمنى أيضاً الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية بعد تأكد إصابته بالوباء خلال الأيام القليلة الماضية.

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