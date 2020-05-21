مصدر رسمي.. يوضح حقيقة إصابة وزيرة الصحة والسكان بكورونا

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الدكتور خالد مجاهد، أن ما يتردد من أنباء عن الاشتباه في إصابة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وعزلها في منزلها لمدة 14 يوماً تعد أنباء غير صحيحة على الإطلاق.

كما أوضح الدكتور خالد مجاهد” خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد تمارس عملها بشكل طبيعي، وأكد أن ما يتم تداوله من أنباء بالاشتباه في إصابتها أو إصابتها بفيروس كورونا المستجد تعد أنباء عارية تماماً من الصحة.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، قد ارتفعت إلى 745 حالة جديدة أمس قد أثبتت التحاليل المعملية إيجابية إصابتهم بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيل 21 حالة وفاة جديدة مساء أمس الأربعاء.

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