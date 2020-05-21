الحكومة تكشف عن أعلي المحافظات في معدلات الإصابة بـ كورونا

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ترأس رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، فعاليات اجتماع مجلس المحافظين أمس، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، وقد شارك في فعاليات الاجتماع وزير الإعلام أسامة هيكل.

قدم رئيس الحكومة مع بداية فعاليات اجتماع التهنئة لجموع المحافظين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما توجه بالتهنئة إلى كافة المواطنين في جميع المحافظات المصرية، داعياً الله جل وعلا أن تحمل الأيام القليلة القادمة كل البركة والخير لجموع الشعب المصري، كما أعلن عن تمنياته بالشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من عقد الاجتماع هو متابعة ما تم إصداره من قرارات رسمية تتعلق بإدارة أزمة فيروس كورونا انتشاره في المحافظات المصرية، خصوصاً القرارات التي صدرت مؤخراً التي سوف يتم تطبيقها خلال فترة عيد الفطر المبارك، وشدد على ضرورة تطبيق تلك القرارات بكل حزم.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الفترة القادمة تعد فرصة جيدة سوف تساهم في تقليل حركة المواطنين في الشوارع والميادين والحد من الكثافات، وأكد أن تلك القرارات تأتي على غرار القرارات التي اتخذتها الدولة خلال فترة الاحتفال بعيد شم النسيم السابق، سعياً منا للعمل على تقليل انتشار العدوى بفروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، الذي يشهد تزايد بشكل كبير في معدلات الإصابة خلال الفترة السابقة.

القاهرة والجيزة أعلى معدلات للإصابة بفيروس كورونا

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه تبعاً لما عرضته وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد خلال فعاليات اجتماعه الذي عقد أمس، أن محافظتي القاهرة والجيزة تحتلان النسبة الأكبر بمعدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، لهذا فقد أكد المحافظ أن هذا المؤشر يعطي أهمية لدراسة الوضع في محافظتي القاهرة والجيزة، وأضاف إلى أن هناك عدد من العوامل التي ساهمت في زيادة أعداد المصابين في القاهرة والجيزة، وأكد أن هذا الأمر يلزم بتلزم بتطبيق بعض من الإجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية بكل حزم لما يعمل على تحجيم انتشار فيروس كورونا المستجد لتقليل معدل الإصابات.

ووجه رئيس الحكومة حديثه للمحافظين مناشداً بضرورة تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية بكل حسم، ومنع أي تجمعات في الميادين العامة في المحافظات، مع متابعة الوضع أولاً بأول على مدار ساعات اليوم.

كما نبّه رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الحرص على تطبيق كافة القرارات التي صدرت مؤخراً، خصوصاً ما يتعلق بإغلاق الكافيهات والمقاهي والكازينوهات والكافيتريات والملاهي، وكافة الأندية الرياضية والشعبية، بالإضافة لغلق مراكز الشباب، وصالات الألعاب الرياضية، مع غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ في كافة المحافظات المصرية، مع مراعاة الالتزام بفترة حظر حركة المواطنين، وحظر حركة حافلات الرحلات الخاصة أو العامة بين المحافظات، خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك.

عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية أو خدمية بدون ارتداء الكمامة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال فعاليات الاجتماع، على ضرورة عدم السماح لأي مواطن بدخول في أي منشأة خدمية أو مؤسسة أو هيئة حكومية بدون ارتداء الكمامة الطبية، وأضاف إلى أن هذا الإجراء ينطبق أيضا على وسائل النقل الجماعي مثل أتوبيسات النقل العام والميكروباصات والمترو والقطارات، لفت إلى أن ارتداء الكمامة يعد سلوك يجب أن نتقبله ونعتاد عليه خلال تلك المرحلة الراهنة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة ارتداء الكمامات بمواقف السيارات الميكروباص في كافة المحافظات بالتعاون في هذا الأمر مع مديريات الأمن وإدارات المرور، كما لفت رئيس الحكومة إلى أنه تم بالتعاون مع وزير النقل بشأن ارتداء الكمامات الطبية في كافة وسائل النقل الجماعية، ومن بينها مرفق المترو وقطارات هيئة سكك حديد مصر.

وخلال فعاليات الاجتماع، فقد استعرض عدد من المحافظين الأسباب التي أدت لزيادة معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بمحافظاتهم، وقد أشاروا في هذا الصدد إلى الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في إطار المتابعة والتقصي للعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا في تلك المحافظات.

وخلال فعاليات الاجتماع، فقد شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الرقابة والمتابعة الدائمة والمستمرة على مختلف المحلات، والسوبر ماركت التي تقدم السلع والمواد الغذائية، بالإضافة إلى المخابز، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، بما يضمن توافر كافة متطلبات المواطنين من السلع الأساسية خلال تلك الفترة.

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