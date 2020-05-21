توجيهات رئاسية بمنع البناء في 3 محافظات بشكل كامل

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وجه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الحكومة بوقف أي أعمال بناء خصوصاً في محافظة القاهرة والإسكندرية، والجيزة خلال الفترة القادمة على أن يتم إيقاف عمليات البناء بشكل كامل، باستثناء المشروعات القومية.

وقد أعلن رئيس الجمهورية السيسي، خلال افتتاح مشروع “بشاير الخير 3″، اليوم الخميس، عن إيقاف البناء بشكل كامل، “محدش يبني، أنا اديتك ترخيص بـ10 أدوار لكن الأرض متستحملش لأ لازم يتراجع خصوصاً في القاهرة والإسكندرية والجيزة”.

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وتابع الرئيس حديثه، “إحنا بلد في مواجهة مع مستقبلها عايزة الإخلاص والجدية واللي مش قادر يقول شكرًا أنا مش قادر، نفضل كده العمر كله لغاية ما نمشي أو نقابل ربنا”.

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