وزير التعليم العالي يطلق تصريحات صادمة حول عدد المصابين بفيروس كورونا

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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، عن وجود العديد من السيناريو الافتراضية بشأن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” داخل الأراضي المصرية.

صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس خلال فعاليات افتتاح مشروع بشاير الخير 3، بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أن حصيلة مصابي فيروس كورونا في مصر مش 14 ألف حالة، بل أصبحت 71 ألف حالة إصابة.

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وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي تصريحاته، “نتوقع على آخر الشهر الراهن أن تصل حصيلة مصابي فيروس كورونا إلى 100 ألف حالة، بناءاً على المعطيات الراهنة وأكد استحالة أي دولة أن تصل لكافة المصابين بفيروس كورونا المستجد في داخل أراضيها.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على وجود مواطنين مصابين دون إصابتهم بأي أعراض من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وهذا يستدعي دخولهم إلى المستشفى.

وتابع حديثه، “أن هذا يعد النموذج الافتراضي الذي من الممكن أن يكون عليه الواقع، وممكن يكون أكتر الوضع أسوء من هذا، لكن معدل نمو الإصابة بالفيروس هو 5.5%”، وأضاف أنه يتابع عن كثب معدلات الوفاة، وأشار من حكمة ربنا،وفضله إن نسبة الوفاة منذ بداية أزمة كورونا المستجد في مصر سجلت 680 حالة إلى الوقت الراهن، وأضاف، “لو نسبنا أرقام الوفاة المعلنة وهي غير قابلة للتشكيك، سوف تكون نسبة الوفاة بالفيروس هي 4.8%”.

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