توجيه رئاسي بالقبض على المخالفين والمتعدين على أراضي الدولة

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صرح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مقاطعاً وزير النقل الفريق كامل الوزير،”سيبني يا كامل أتكلم هنا، عايز أقول للكل دولة ومواطنين الكلام ده اتاخد وفيه خلاف بين النقل والمحافظة على أرض اتاخدت منهم، طيب بعد ما المحكمة تحكم لحد ما الأرض اتخذت وتبنى عليها، المواطن كان واخدها حق انتفاع من الدولة وفضل يدفع لحد 2009 وبعدين عمل ورق وبقت أرضه”.

وجاء تلك التصريحات من السيد الرئيس رداً على تعدي أحد السكان على قطعتي أرض، حيث تم إقامة مدرسة على واحدة من تلك الأراضي وبها مرحلتان دراسيتان خلال الوقت الراهن، وتم إقامة عمارة سكنية كبيرة على القطة الثانية تتضمن العمارة 4 عمارات فيها ما يقرب من 176 وحدة سكنية.

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وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، “مش هنيجي على حساب الناس لإصلاح الموقف ده، لكن عايز أقول للمحافظات كلها، معقول أجهزة الدولة تقاضي بعضها البعض، بطالب الحكومة والكل التقاضي بين أجهزة الدولة ده آخر إجراء نوصل ليه، لما غابت الحقيقة شوية الحاجة دي حصلت وبقى عبء على الدولة تعوض الناس دي ملهاش ذنب”.

وتابع الرئيس تصريحه، “مش هنسكت، ولازم الحق يرجع لصحابه وطول ما المواطن بيعمل الإجراء دون القبض عليه، لا الكلام ده ميحصلش تاني اللي بيعمل غلطة لازم يتقبض عليه، لو عايزين نعدل تشريعاتنا نعدلها”، وأضاف، “لازم يبقى فيه سلطة قانون وكلنا نحترم القانون فيه 10 آلاف مخالفة يبقى فيه 10 آلاف إنسان تم القبض عليهم وكل الناس لازم تسمع، مسيبكش أبداً، مش هنفضل نجري ورا العشوائيات باقي عمرنا، لازم نوقف الموضوع ده”.

وشدد السيد الرئيس على أن تخريب الدولة يعد أسوأ خطراً من الإرهاب، وأوضح، “أي تجاوز متقوليش هزيلة، قولي شيلته وقبضت على اللي عمله، ما كان بسبب 2011 لن يكون تاني أبداً إن حد يخش ياخد ويعبي ويبني، الكلام ده ميرضيش ربنا أبدا مش معقول”.

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