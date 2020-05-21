قطع مياه الشرب غداً الجمعة عن قرى كفر البطيخ في دمياط

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

صرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن قطع المياه اعتباراً من غداً الموافق يوم الجمعة، من تمام الساعة الـ 9:00 صباحاً لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، التي يتم إجرائها في عدد من الوحدات التابعة للشركة بهدف تطوير ورفع كفاءة مغذيات المياه في المنطقة.

وأضافت شركة مياه الشرب بدمياط خلال البيان الصادر عنها اليو الخميس، أن المناطق التي سوف تتأثر بقطع المياه، هي مركز كفر البطيخ، والقرى التابعة له، بسبب إجراء عمليات الصيانة التي يتم إجراؤها على بعض القطاعات المتخصصة، وأهابت بالمواطنين بضرورة تخزين احتياجاتهم من المياه”.

Advertisements

إقرأ لأول مرة.. الإسكان تعلن عن بدء إجراءات حجز الشقق في 4 مشروعات بنفس الوقت