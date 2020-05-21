توجيهات رئاسية للحكومة بتنفيذ مشروع الـ 550 فدان خلال 3 سنوات

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

قاطع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات اللواء أحمد العزازي، خلال كلمته عن مشروعات بشائر الخير، الجاري تنفيذها خلال الوقت الراهن على مساحة تقرب من 550 فدان.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن المشروع يعد من المشروعات الكبرى، وتساؤل عن الوقت الذي يمكن يتم إنجاز المشروع فيه، فرد عليه اللواء أحمد العزازي: “ممكن نخلصه في سنتين يا ريس”.

Advertisements

وتابع السيد الرئيس، “متقولش ارقام وخلاص، أنت قولت قبل كده أرقام وزنقت نفسك”، فرد قائلًا، “أقدر أخلص بشائر الخير 7 و 6 في سنتين”.

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي على اللواء أحمد العزازي قائلًا، “لا أنا بتكلم عن المدينة كلها بكل العرض الموجود ده، بتكلم 550 فدان، أنا هقول سنتين قليل، إحنا هنتكلم في آلاف من الوحدات السكنية، معرفش رئيس الورزاء رأيه إيه؟ هل المبدأ نضم الشغل بنتكلم في 3 سنوات”.

وأكد الرئيس، “إحنا مع بعض في الـ 550 فدان، يا وزير الإسكان هتديله كام في المشروع ده”، ورد عاصم الجزار، “حضرتك اللي بتدينا الفلوس يا فندم”.

إقرأ توجيهات رئاسية بمنع البناء في 3 محافظات بشكل كامل