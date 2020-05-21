حصيلة فيروس كورونا اليوم الخميس في الشرقية

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صرح مصدر في مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، إنه جرى نقل حوالي 7 حالات لأشخاص مصابين بفيروس كورونا المُستجد “كوفيد 19″، من مسكنهم في قرى تابعة لمركز ومدينة بلبيس، إلى مستشفيات العزل الصحي.

وأشار المصدر، إلى أن المصابين من القرى التالية:

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شبرا النخلة.

قرية كفر أيوب.

قرية الجوسق.

قرية بير عمارة.

قرية أولاد مهنا، كافة القرى تابعة لمدينة بلبيس بالشرقية.

كما أوضح المصدر أنه جرى فرض الحجر المنزلي على جميع الأشخاص المخالطين للحالات التي ظهرت في الـ 7 منزل التي تشمل 123 فرداً.

وأوضح المصدر، إلى تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد لاثنين من أبناء محافظة الشرقية اليوم داخل مستشفيات العزل الصحي، الحالة الأولى من منطقة بندر بلبيس، والحالة الثانية من قرية أنشاص الرمل.

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