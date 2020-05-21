الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 21 مايو في مصر .. زيادة جديدة في أعداد المصابين

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أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الخميس الموافق 21 مايو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية داخل مصر، حيث لا تزال نسبة المصابين الجدد في نسق تصاعدي مستمر فيما يبدو الاستقرار مسيطراً على معدل الوفيات، أما نسبة المتعافين الجدد فهي في زيادة بدورها بصفة يومية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد في مصر قد وصل إلى 15003 حالة، بعدما تم رصد وتسجيل 774 حالة جديدة على مدار اليوم الخميس.

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وأشار أيضاً إلى أن إجمالي عدد وفيات ذلك الوباء في مصر قد ارتفع بدوره من خلال وصوله إلى 696 حالة وفاة، حيث تم رصد 16 حالة وفاة جديدة اليوم مع ضرورة التأكيد على أن معظم الوفيات من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن إجمالي عدد المتعافين من المرض قد بلغت 4217 حالة، وذلك من أصل 4798 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها الوباء داخل الجمهورية.

وأضاف أيضاً أن جميع العاملين في وزارة الصحة والسكان يعملون جاهداً بالتنسيق مع الحكومة المصرية على مدار الساعة، من أجل محاولة رصد أي حالات جديدة إضافة إلى تتبع المخالطين لجميع الحالات التي تم التأكد من إصابتها، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لمحاولة الحد من استمرار انتشار ذلك الفيروس في الأشهر القادمة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن كل مواطن في الشارع المصري مطالب بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان وأعلنت عنها في أكثر من مناسبة سابقة، نظراً لأن عدم التزام شريحة كبيرة من المواطنين مؤخراً قد أدى إلى تزايد أعداد المصابين وبالتالي امتلاء مستشفيات العزل بالمصابين.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الخميس 21 مايو 2020:

إجمالي عدد المصابين / 15003.

عدد المصابين الجدد / 774.

إجمالي عدد الوفيات / 696.

عدد الوفيات الجدد / 16.

إجمالي عدد المتعافين / 4217.

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