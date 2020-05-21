توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن شهداء الوطن من الأطباء والجيش والشرطة

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حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مطالبة الحكومة المصرية بضرورة تكريم شهداء الوطن من الأطباء والجيش والشرطة بشكل أفضل في المرحلة القادمة، نظراً إلى التضحيات الهائلة من جانبهم على مر التاريخ من أجل خدمة الوطن.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم الخميس على هامش افتتاح مشروع “بشاير الخير 3″، أن أبناء الوطن من الأطباء والجيش والشرطة أو حتى القضاء قد قدموا العديد من التضحيات بشكل دائم حفاظاً على أمن واستقرار الدولة المصرية.

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وأشار أيضاً إلى أنه لابد من تكريم هؤلاء الشهداء بشكل يليق بما قدموه من تضحيات لوطنهم، ومن ضمن أشكال ذلك التكريم على سبيل المثال إطلاق أسماء الشهداء على الأحياء والمشروعات السكنية الجديدة التي يتم إنشاؤها على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه التصريحات من طرف فخامة الرئيس السيسي في ظل المعاناة التي تمر بها الدولة المصرية في الوقت الحالي على كافة المستويات، وذلك بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في المقام الأول دون أدنى شك.

وضحى العديد من أطباء الوطن بحياتهم على مدار الأشهر القليلة الماضية داخل مصر، نظراً إلى كونهم خط الدفاع الأول من أجل علاج مرضى الفيروس المستجد، مما يجعل انتقال العدوى إليهم أمراً وارداً في جميع الأحوال.

على الجانب المقابل، لا تزال تضحيات أبناء الوطن من الجيش والشرطة إضافة إلى القضاة لا مثيل لها على الإطلاق على مر السنوات الماضية إلى غاية الآن، بسبب الحرب الشرسة التي تخوضها الدولة المصرية ضد العناصر الإرهابية التي تهدف إلى هدم استقرار وأمن البلاد، وهو بكل تأكيد الأمر الذي لن يحدث بأي حال من الأحوال في ظل العزيمة التي يتمتع بها رجال الوطن من الجيش والشرطة.

ويتم تكريم شهداء الوطن دائماً بعدة طرق على مر التاريخ بأكمله، ولكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يرى أنه لابد منح هؤلاء الشهداء المزيد من التكريم بعدما ضحوا بأنفسهم من أجل حماية مصر.

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